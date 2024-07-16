Akçaabat Müzik ve Halkoyunları Festivali Başlıyor

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Akçaabat Müzik ve Halkoyunları Festivali 18-21 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, düzenlediği basın toplantısında, festivalin, sadece Akçaabat için değil, tüm Türkiye ve dünya için önemli bir etkinlik haline geldiğini söyledi.

Ekim, her yıl olduğu gibi bu yıl da festivalin kültürler arası etkileşimi ve dostlukları pekiştirmeyi hedeflediğini dile getirerek, "Akçaabat, yılın 12 ayı boyunca her gün farklı kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmaktadır. Bu etkinlikler arasında Erol Günaydın Tiyatro Günleri, Açık Hava Tiyatro Günleri, ulusal ve uluslararası çalıştaylar, konferanslar, sergiler, müzik etkinlikleri, Akçaabat Belediyesi Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği korolarının konserleri, çocuk tiyatro şenlikleri, opera ve bale günleri gibi birçok faaliyet bulunmaktadır." dedi.

Akçaabat'ın, "Kültür, sanat ve turizm şehri" sloganıyla anıldığını belirten Ekim, şunları kaydetti:

"Biz de bu sloganın altını doldurmak için elimizden gelen kültür sanat etkinliklerini çeşitlendirerek halkımızla buluşturuyoruz. Belediyemizin bünyesinde faaliyet gösteren Sanat Akademimiz, şehrimize önemli katkılar sağlamaktadır. Sanat Akademimizde, müzikten resme birçok farklı alanda eğitimler verilmektedir. Bu sayede, gençlerimizin ve sanatseverlerin yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine olanak tanıyoruz. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali, yurt içinden ve yurt dışından halk oyunları ekiplerini ağırlamaktadır."

Ekim, 32 yıllık geçmişi olan Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali'nin Akçaabat'a 'Halk Danslarının Kaynaşma Merkezi Horonun Başkenti' sloganını kazandırdığını ifade ederek, "Bu festival, sadece bir dans ve müzik etkinliği değil, aynı zamanda kültürel zenginliklerimizin ve misafirperverliğimizin dünyaya tanıtıldığı bir platformdur. Bu yıl da festival programımızda birbirinden renkli ve zengin etkinliklerle sizleri buluşturacağız." diye konuştu.