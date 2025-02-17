Akçaabat'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü

Trabzon'un Akçaabat ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü kutlandı.

Akçaabat Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende Akçaabat Kaymakamı Yusuf Cankatar, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ve Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Alper Gündoğdu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, kahramanlık destanlarını bir kez daha hatırladıklarını ifade etti.

Milletin 107 yıl önce bağımsızlık ve hürriyet aşkını, inanç ve cesaretle birleştirdiğini dile getiren Ekim, şunları kaydetti:

"Kurtuluş günleri yalnızca geçmişte yaşanan zaferleri anmak değil, aynı zamanda geleceğe daha güçlü adımlarla yürümek için birer vesiledir. Bugün bizler Akçaabat'ımızı marka şehir yapma hedefiyle çalışıyoruz. Bu hedefe ulaşmak için şehrimizi sadece kültürel ve sosyal anlamda değil, aynı zamanda altyapı ve tesisler açısından da geleceğe hazırlıyoruz. Modern spor tesisleri, turizm yatırımları, kültürel mekanlar ve daha yaşanabilir bir şehir için projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz."

Halk oyunları ekiplerinin gösterilerini sunduğu törende, kurtuluş yıl dönümünü anlatan şiirler okundu.

Törene, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Akçaabat Cumhuriyet Başsavcısı Hacı Şeref Özsöğüt, Trabzon Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, siyasi parti temsilcileri, şehit ve gazi yakınları, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.