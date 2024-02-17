Akçaabat'ın düşman işgalinden kurtuluşu törenle kutlandı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen törene, Kaymakam Yusuf Cankatar, Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Belediye Başkanı Ekim, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ekim, 106 yıl önceki inançla meydanda toplandıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"17 Şubat 1918'de düşman işgalinden kurtarılan güzel Akçaabat'ımızı mamur etmek, tüm vatandaşlarımıza layık oldukları en güzel hizmeti vermek en kutsal görevimizdir. Bu güzel kenti sağlıklı, yaşanılabilir, çağdaş dünyayla bütünleşen bir kent haline getirmek, sadece hemşehrilerimize karşı değil, atalarımıza karşı da vefa borcumuzdur. Bizler bu bilinç ve kararlılıkla aynı heyecan ve azimle birlik içerisinde hep beraber şehrimizi daha da ileriye taşıyacağız. Bundan tam 106 yıl önce, huduttan hududa koşarak can verme sırrına erenlerle tarihin dilinden düşmeyecek bir destan yazan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyor, bütün Türk yurtlarında hainlerle mücadele eden kahraman vatan evlatlarımıza yüce Allah'tan güç kuvvet diliyorum."

Tören, halk oyunları ekiplerinin gösterileriyle sona erdi.