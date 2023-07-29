Akbelen Ormanları'nda Çevrecilerin Direnişi Jandarma Tarafından Engellendi

Akbelen Ormanları'nda İkizköylülerin ve çevrecilerin aylardır nöbet tuttukları direniş alanına giriş çıkış, Jandarma tarafından kapatıldı. Çevreciler alandan çıkamadı, farklı kentlerden gelen çevreciler içeri giremedi. Akbelen - Çamköy arasındaki yolu kesen çevreciler yasağı protesto etti. Aynı anda direniş alanındaki köylüler ve çevreciler de ses çıkarma eylemi yaptı.

Haber: EMRE SERCAN İKE – Kamera: MEHMET MEHMETLİOĞLU

Akbelen Ormanları'nda, İkizköylülerin ve çevrecilerin aylardır nöbet tuttukları "direniş alanına" giriş çıkış, bu sabah saatlerinde Jandarma tarafından kapatıldı. Çevreciler alandan çıkamadı, farklı kentlerden Akbelen'e gelen çevreciler içeri giremedi. Akbelen – Çamköy arasındaki yolu kesti; yasağı protesto etti. Aynı anda direniş alanındaki köylüler ve çevreciler de ses çıkarma eylemi yaptı.

Milas'a bağlı İkizköy'de bulunan Akbelen Ormanı'nda Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji'nin kömür maden sahasını genişletmek için ağaç kesimine karşı bölge halkının mücadelesi altıncı gününde sürüyor.

Bugün, sabah saatlerinde bir yandan ağaç kesilmesine devam edildi, bir yandan da Akbelen Ormanı'nda nöbet tutan İkizköy halkı, Jandarma tarafından dışarı çıkarılmak istendi.

Akbelen'de köylülere destek vereceğini duyuran pek çok çevreci sivil toplum kuruluşu üyesi ve doğa aktivisti direniş alanına alınmadı. Jandarma, bölgeye giden yolların girişlerini barikatlarla kapattı. Farklı illerden gelen çevreciler, Akbelen – Çamköy arasındaki yolu kesti; yasağı protesto etti. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Eylem sırasında, "Direne direne kazanacağız", "Havama, suyuma, toprağıma dokunma", "Faşizme inat, yaşasın hayat" sloganları atıldı, ses çıkarma eylemi yapıldı.

Aynı anda direniş alanında kalan çevreciler ve köylüler de sloganlar attı, ses çıkarma eylemi yaptı.