Akbelen Ormanları'nda Çevrecilerin Direnişi Jandarma Tarafından Engellendi

Akbelen Ormanları'nda İkizköylülerin ve çevrecilerin aylardır nöbet tuttukları direniş alanına giriş çıkış, Jandarma tarafından kapatıldı. Çevreciler alandan çıkamadı, farklı kentlerden gelen çevreciler içeri giremedi. Yol kesildi ve yasağa protesto yapıldı. Ağaç kesimine karşı mücadele altıncı gününde devam ediyor.

Haber : EMRE SERCAN İKE – Kamera: MEHMET MEHMETLİOĞLU

Akbelen Ormanları'nda, İkizköylülerin ve çevrecilerin aylardır nöbet tuttukları "direniş alanına" giriş çıkış, bu sabah saatlerinde Jandarma tarafından kapatıldı. Çevreciler alandan çıkamadı, farklı kentlerden Akbelen'e gelen çevreciler içeri giremedi. Akbelen – Çamköy arasındaki yolu kesti; yasağı protesto etti. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Bir İkizköylü, Çamları kesmeye devam ediyorlar. Bizi alana sokmuyorlar. Sabah 08.00'de geldim ben burayla. Baktım ki, direniş alanımızdaki arkadaşlar kuşatılmış. TOMA yolun kenarına gelmiş. Alana girmek isteyen arkadaşlarımızı sokmamak için direniyorlar" dedi. Bir çevreci ise "Şirketi korumak için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Arkadaşlarımıza biber gazları sıktılar. Her yeri Akbelen'e çevireceğiz. Bütün Türkiye, Akbelen olacak" diye konuştu.

Milas'a bağlı İkizköy'de bulunan Akbelen Ormanı'nda Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji'nin kömür maden sahasını genişletmek için ağaç kesimine karşı bölge halkının mücadelesi altıncı gününde sürüyor.

Bugün, sabah saatlerinde bir yandan ağaç kesilmesine devam edildi, bir yandan da Akbelen Ormanı'nda nöbet tutan İkizköy halkı, Jandarma tarafından dışarı çıkarılmak istendi.

Akbelen'de köylülere destek vereceğini duyuran pek çok çevreci sivil toplum kuruluşu üyesi ve doğa aktivisti direniş alanına alınmadı. Jandarma, bölgeye giden yolların girişlerini barikatlarla kapattı. Farklı illerden gelen çevreciler, Akbelen – Çamköy arasındaki yolu kesti; yasağı protesto etti. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Eylem sırasında, "Direne direne kazanacağız", "Havama, suyuma, toprağıma dokunma", "Faşizme inat, yaşasın hayat" sloganları atıldı.

Burada çevrecilere seslenen Haluk Özsoy, "Şimdi içeride tutuyorlar. Oraya kilitlediler. Bunu yapmaya hakları yok. Gözaltına da almıyorlar, orada zorla tutuyorlar. Bu, hukuksuzdur. Biz burada anayasal protesto hakkımızı kullanıyoruz" dedi.

Bir İkizköylü, eylem sırasında, "Duyun sesimizi. Türkiye, bizim sesimi duyun. Bizi işgal ettiler, yok ettiler. Biz nereye gideceğiz? Biz Türkiye vatandaşıyız. Duyun sesimizi" diye tepki gösterdi.

"ARKADAŞLARIMIZI SOKMAMAK İÇİN DİRENİYORLAR"

Haluk Özsoy, ayrıca; ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Sabah geldiler, ablukaya aldılar alanı. Haber geldi. Hukuksuz biçimde, gerçekten. Bu, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre de anayasal olarak da en büyük suçlardan biri. Orada, Jandarma kendi inisiyatifi ile hapsetti arkadaşlarımızı, bir alana. Gözaltına da alamıyorlar. Kestiler, her yeri kestiler. Şirketi korumak için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Arkadaşlarımıza biber gazları sıktılar. Her yeri Akbelen'e çevireceğiz. Bütün Türkiye, Akbelen olacak… Hiçbir hukuki yanı yok, hiçbir tutar yanı yok bu işin."

Bir başka İkizköylü, "5 günden beri devam ediyor, bu iş. Çamları kesmeye devam ediyorlar. Bizi alana sokmuyorlar. Sabah 08.00'de geldim ben burayla. Baktım ki, direniş alanımızdaki arkadaşlar kuşatılmış. TOMA yolun kenarına gelmiş. Alana girmek isteyen arkadaşlarımızı sokmamak için direniyorlar. Arkadaşlarımıza su sıkıyorlar…" dedi.