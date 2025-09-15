Akbelen Ormanı'nda Zeytin Ağaçlarına Karşı Tepki: Muhtar ve 3 Köylü Gözaltında

Haber: Esma Turan

(MUĞLA) - Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Akbelen Ormanı'nda sabah saatlerinde başlayan zeytin ağaçlarının sökümüne karşı çıkan Muhtar Nejla Işık ve 3 köylünün gözaltına alındığı öğrenildi.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Akbelen Köyü'nde kesim ekipleri, zeytin ağaçlarının sökümüne başladı. Kesim işlemlerine tepki gösteren köylüler ve İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık, kesimin yapıldığı alana gitti.

"İkizköy Direniyor" isimli X sayfasından yapılan paylaşımda, "Akbelen'de tüm tepeler jandarmalar tarafından kuşatılmış durumda. Zeytinlerin kesildiği alana ulaştık. Bu katliam bitene kadar gitmeyeceğimizi söyledik, gözaltındayız" ifadeleri kullanıldı.

İkizköy Muhtarı Nejla Işık ve beraberinde 3 köylünün, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığını ve Milas İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldüğü öğrenildi.