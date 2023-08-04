Akbelen Ormanı'nda Su Tankeri Engeli

Haber: EMRE SERCAN İKE / Kamera: MEHMET MEHMETLİOĞLU

Akbelen Ormanı'nda ağaç kesimine karşı 12 gündür direnen vatandaşların ilk günden beri kullanım suyunu sağlayan tanker, bugün 'test yapılacağı' gerekçesiyle Jandarma tarafından alana alınmadı. Duruma tepki gösteren doğaseverler, "Suyumuzu önemseyen devlet, gözümüze biber gazı sıkıyor. Bizim sağlımızı düşünüyorsan tazyikli su sıkma. Bu sıcağın altında susuz kalmamız için sağlık testi bahanesini ortaya attılar" dedi. Tanker, doğaseverlerin oturma eylemi üzerine sağlık testinin sonucu beklenmeden alana giriş yaptı.

Akbelen Ormanı'nda 12 gündür süren ağaç kesimine karşı direnen doğaseverler ve bölge halkının konakladığı alandaki tuvaletlerin temizliği ve çeşitli ihtiyaçların karşılanması için ilk günden beri tedariği sağlayan su tankeri, bugün alanın girişinde Jandarma engeliyle karşılaştı. Jandarma komutanı, tankerin alana alınmamasına tepki gösteren yurttaşlara, gelen suyun İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından incelenmesi gerektiği için durdurulduğunu belirtti.

Rutin olarak alana gelen ve su tedarikinin sağlandığı tankerin hijyen gerekçesiyle engellenmesine tepki gösteren yurttaşlar, "Suyumuzu önemseyen devlet, gözümüze biber gazı sıkıyor. Bizim sağlımızı düşünüyorsan tazyikli su sıkma. Bu sıcağın altında susuz kalmamız için sağlık testi bahanesini ortaya attılar" diye tepki gösterdi.

Doğaseverler, kullanım suyu direniş alanına girene kadar "Havama, suyuma, toprağıma dokunma" sloganları eşliğinde oturma eylemi yaptı. Bu eylemin sonunda Jandarma, sağlık testinin sonucunu beklemeden engeli kaldırarak tankerin alana girişine izin verdi.