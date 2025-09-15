Akbelen Köyü'nde Zeytin Ağaçlarının Sökümüne Başlandı

Haber : Buse ÖZBEY

(ANKARA) - Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Akbelen Köyü'nde kesim ekipleri, zeytin ağaçlarının sökümüne başladı. İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık, "Her yeri askerle çevirmişler, sanki teröristiz, öyle bir durum. Herkesten yardım ve destek istiyoruz. Bu zeytinler sadece bizim değil, bunu anlatmaya çalışıyoruz. Herkesin emeğine çökecekler. Bütün siyasi partiler, bunu istemeyen bütün vatandaşlarıı çağırıyoruz. Durdurmaya çalışacağız" dedi.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Akbelen'e sabah saatlerinde giren ekipler, zeytin ağaçlarının sökümüne başladı. Bölgeye çevik kuvvet ve jandarma sevk edildiğini, köylülerin alana yaklaştırılmadığını belirten İkizköy Muhtarı Nejla Işık, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Sabahın erken saatlerinde başladılar. Her yeri askerle çevirmişler, sanki teröristiz, öyle bir durum. Zeytin sökülen yeri korumaya almışlar, sökümü kolay yapabilsinler, kimse müdahale etmesin diye. Biz sökümün olduğu yere ulaşmaya çalışıyoruz, 8-10 kişiyiz, şu anlık hiçbir yerden gelen yok. Çağrıya çıktık, çıkmaya da devam edeceğiz. Herkesten yardım ve destek istiyoruz. Bu zeytinler sadece bizim değil, bunu anlatmaya çalışıyoruz. Herkesin emeğine çökecekler. Bütün siyasi partiler, bunu istemeyen bütün vatandaşlarıı çağırıyoruz. O kadar sinirliyim ki, söyleyecek söz bulamıyorum. Hatay'da gördük, yaşadık. İnsanları yerlerde sürükleyerek narenciye ağaçlarını söktüler, aynısı şu an burada. Biz de şu an gidiyoruz, çok geniş bir alan oraya ulaşmaya çalışıyoruz. Köyde de herkes yaşlı, herkes işte, kimseye ulaşamadık fazla. Kıyımı göstermek istiyoruz, ne kadar gösterebilirsek. Biraz zor görünüyor çünkü her yeri çevirmişler. Durdurmaya çalışacağız."