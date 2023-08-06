Akbelen'de 'Büyük Buluşma'... Gizem Özcan: Akbelen'den Sesleniyoruz, Bu Ekokırıma İvedi Şekilde Son Verin

Muğla'nın Milas ilçesinde YK Enerji'nin maden sahasını genişletmek amacıyla Akbelen Ormanı'nda ağaçların kesilmesini protesto etmek için düzenlenen “Büyük Buluşma”ya katılan CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, "Salı günü Meclis tek bir gündemle toplanıyor. Akbelen gündemiyle toplanıyor. Buraların korunması çok çok önemli. Buralar maden sahasına çevrilirse rehabilitasyonu da mümkün olmuyor. Çok geç olmadan bir kez daha ben tüm yöneticileri sorumlu davranmaya davet ediyorum. Akbelen'den bir kez daha sesleniyoruz, bu ekokırıma ivedi şekilde son verin" dedi.

KERİM UĞUR

Muğla'nın Milas ilçesinde YK Enerji'nin maden sahasını genişletmek amacıyla Akbelen Ormanı'nda ağaçların kesilmesini protesto etmek için düzenlenen "Büyük Buluşma"ya katılan CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, "Salı günü Meclis tek bir gündemle toplanıyor. Akbelen gündemiyle toplanıyor. Buraların korunması çok çok önemli. Buralar maden sahasına çevrilirse rehabilitasyonu da mümkün olmuyor. Çok geç olmadan bir kez daha ben tüm yöneticileri sorumlu davranmaya davet ediyorum. Akbelen'den bir kez daha sesleniyoruz, bu ekokırıma ivedi şekilde son verin" dedi.

Muğla'nın Milas ilçesinde YK Enerji'nin maden sahasını genişletmek amacıyla Akbelen Ormanı'nda ağaçların kesilmesini protesto etmek için düzenlenen "Büyük Buluşmaya" Türkiye'nin dört bir yanından yurttaşlar katıldı. Akbelen direnişinin 16. gününde bir araya gelen yurttaşlar, ormanda forum düzenlendi. Forumda kesilmiş bir ağaca kefen giydirilerek, saygı duruşunda bulunuldu. Forumun ardından Akbelen Ormanı'na giden yol üzerinde insan zinciri oluşturuldu.

"DÜNYA İKLİM KRİZİNİ KONUŞUYOR, BURADA 65 BİN AĞAÇ KESİLİYOR"

CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan Akbelen'den iktidara seslenerek "Ekokırıma son verin" çağrısında bulundu. Özcan ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Burada çok onurlu bir mücadele veriliyor. Yine aynı şekilde Gezi'de de onurlu bir mücadele verilmişti. İnsanlar, doğaya sahip çıkmak için ağacına, ormanına, kurduna kuşuna, yaşam alanlarına sahip çıkmak için burada mücadele veriyor. Bu ekokırım neden yapılıyor, bu alan neden ağaçsızlaştı? Bunun tüm Türkiye'ye ifade edilmesi önem arz ediyor. Çünkü burada bunun enerji öncelikli yapıldığı ifade edilmek isteniyor ama buradaki termik santrali enerji ihtiyacının yüzde 5'ni karşılıyor. Güneş ve başka kaynaklarla enerji üretilebilir. Bütün dünya iklim krizini konuşuyor, su sıkıntısını konuşuyor. Bunlar konuşulurken burada 65 bin ağacın kesilmiş olması gerçekten dünya gerçekleriyle çelişiyor.

"AKBELEN'DEN SESLENİYORUZ, EKOKIRIMA SON VERİN"

Yine bu alanda hukuki süreçler işletilmedi. Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecine bu alan tabi tutulmadı. Bunun yansıması olarak da bu ağaçların kesimi hadisesi ile karşı karşıya kaldık. Biz bir kez daha çağrı yapmak istiyoruz. Salı günü Meclis tek bir gündemle toplanıyor. Akbelen gündemiyle toplanıyor. Meclis Genel Kurulu'nda da en üst perdeden dile getireceğiz. Buraların korunması çok çok önemli. Buralar maden sahasına çevrilirse rehabilitasyonu da mümkün olmuyor. Çok geç olmadan bir kez daha ben tüm yöneticileri sorumlu davranmaya davet ediyorum. Akbelen'den bir kez daha sesleniyoruz, bu ekokırıma ivedi şekilde son verin."