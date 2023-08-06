Akbelen'de Büyük Buluşma... Cumhur Uzun: "Bu Kadar İnsanın Duyarlı Olduğu ve Hassasiyet Gösterdiği Bir Konu Hakkında Meclis'in Tatilde Olması Kabul...

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Akbelen Ormanı’nda ağaç kesimini protesto etmek için düzenlenen “Büyük Buluşma”da; “Biz, Türkiye’nin bu bölgesinde bu yaz gününde, bu kadar insanın duyarlı olduğu ve hassasiyet gösterdiği bir konu hakkında Meclis’in tatilde olmasını kabul edilemez bulduk ve o yüzden Cumhuriyet Halk Partisi seçime birlikte girdiğimiz muhalefet partilerinin de destekleriyle parlamentoyu olağanüstü toplantıya çağırdı ve o toplantının konusu Akbelen. Akbelen’in konuşulduğu bir toplantı da iktidar tarafından geri adım atılır mı bunu ummak istiyorum” dedi.

KERİM UĞUR

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Akbelen Ormanı'nda ağaç kesimini protesto etmek için düzenlenen "Büyük Buluşma"da; "Biz, Türkiye'nin bu bölgesinde bu yaz gününde, bu kadar insanın duyarlı olduğu ve hassasiyet gösterdiği bir konu hakkında Meclis'in tatilde olmasını kabul edilemez bulduk ve o yüzden Cumhuriyet Halk Partisi seçime birlikte girdiğimiz muhalefet partilerinin de destekleriyle parlamentoyu olağanüstü toplantıya çağırdı ve o toplantının konusu Akbelen. Akbelen'in konuşulduğu bir toplantı da iktidar tarafından geri adım atılır mı bunu ummak istiyorum" dedi.

Muğla'nın Milas ilçesinde YK Enerji'nin madencilik faaliyetleri için Akbelen Ormanı'ndaki ağaçların kesilmesini protesto etmek üzere düzenlenen "Büyük Buluşma"ya katılan CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Uzun, şunları söyledi:

"ARTIK KABUL EDİLEBİLİR BİR DURUM DEĞİL FOSİL YAKIT İÇİN ORMANI KESMEK"

"Yaklaşık 14 gün önce 2 yıllık bekleme süresinin arkasından istenmeyen sesler duyuldu. İstenmeyen sesler; motorlu testere sesleriydi. 2 yıldır burada yatılıp, kalkılıyordu 'ormanlar kesilmesin, motorlu testere sesleri gelmesin' diye. Ama ne yazık ki sabaha yakın 05.45 sıralarında bu ses duyuldu. Gördüğünüz saha çıplak, bir tutam orman kalan yer haline geldi. Mücadele artarak bugün gördüğümüz kalabalığa ulaştı. Sebebi haklılığından kaynaklanıyor. Ormanlar fosil yakıt için kesilmeye devam ediyor. Artık kabul edilebilir bir durum değil fosil yakıt için ormanı kesmek. Dünya bundan vazgeçmiş durumda bizim süratle vazgeçmemiz gerekiyor. Bununla ilgili taahhütlerimiz var bunları yerine getirmemiz gerekiyor. Buna rağmen kesmeye devam ediyoruz. Burada bundan vazgeçilmesinin çığlıkları atılıyor.

"MEVCUT DİRENİŞİN BUNDAN SONRA OLABİLECEKLER NOKTASINDAKİ BİR SES VERME BİR SES DUYURMA OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİM"

Mevcut direnişin bundan sonra olabilecekler noktasındaki bir ses verme bir ses duyurma olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bugün kesilmiş ağaçlar bu haliyle bırakılsa belki 10 yıl sonra 20 yıl sonra tekrar yerine orman olarak gelebilir ancak bunun bir toprak örtüsü var. O toprak örtüsü alındığı takdirde artık onarılamaz zararlar doğuyor ve bundan sonra asla orada bir canlı yeşermiyor. Bugün bile hala engellenebilecek zarar var. Daha ötesi kömür ihtiyacı, termik santral çalıştığı müddetçe artarak devam ediyor. Bugün bu etap, yarın belki başka etap. Dolayısıyla bu insanlar her geçen gün yaşam alanlarının yok oluşunu biliyorlar, gelmekte olanı görüyorlar. Hatta karşı köy bugün burada, onlarda sıranın kendilerine geldiğini görüyorlar. Bundan vazgeçilmesini daha yüksek sesle ifade edilmesinin amacı bu, bugün bu yapılıyor; bu haliyle çok değerli bir direniş, çok değerli bir karşı duruş. Lütfen bu sese kulak verin. Çok şey istemiyorlar, yaşam mahalleri daraltılmasın istiyorlar.

"BU İŞLEMİN İPTAL EDİLEREK ZARARIN BU NOKTADA DURDURULMASINA İHTİYAÇ VAR"

Bu belgenin ortaya çıkmasından sonra karşı taraftan herhangi bir açıklama gelmedi. Aslında 2021 yılında biten bir süreç var fakat onun satır aralarında sanki uzatmak için tekrar başvuru yapıldı gibi bir değerlendirme var. Bu da hukuki bir tartışmayı beraberinde getiriyor. Yürütmesi durdurulmuş bir işlem için süresinin uzatılması ya da ek süre verilmesi konusunda bir talepte bulunulabilir mi? Birçok yönüyle bunların tartışıldığı ama en nihayetinde tartışılması gereken hukuken doğruyu ararken tartıştığımız şey bizim kamu yararıydı. Kamu yararı var mı burada, bu sorunun cevabı arandığında görüyorsunuz kamu burada, burada bir kamu yararının olmadığı çok net. O nedenle bu işlemin iptal edilerek zararın bu noktada durdurulmasına ihtiyaç var. Hukuk tarafından bunun bir an önce yapılmasını bekliyor ve istiyoruz.

"AKBELEN'İN KONUŞULDUĞU BİR TOPLANTI DA İKTİDAR TARAFINDAN GERİ ADIM ATILIR MI BUNU UMMAK İSTİYORUM"

Biz, Türkiye'nin bu bölgesinde bu yaz gününde, bu kadar insanın duyarlı olduğu ve hassasiyet gösterdiği bir konu hakkında Meclis'in tatilde olmasını kabul edilemez bulduk ve o yüzden Cumhuriyet Halk Partisi seçime birlikte girdiğimiz muhalefet partilerinin de destekleriyle parlamentoyu olağanüstü toplantıya çağırdı ve o toplantının konusu Akbelen. Akbelen'in konuşulduğu bir toplantı da iktidar tarafından geri adım atılır mı bunu ummak istiyorum. Burada herhangi bir siyasi parti ayrımı olmaksızın doğaya duyarlı, çevreye duyarlı ve ülkenin varlıklarına duyarlı insanlar var. Bunların içinde AK Partili insanlar da olabilir. Çünkü buranın bir partisel kimliği yok. O yüzden aslında bu duyarlılık belki çevreye ülkenin duyarlılığı olarak bu Meclis tarafından görüşür, tartışılır ve bununla ilgili adım atılırsa belki bugüne kadar bununla ilgili atılmayan adımların da değiştirildiği bir hal yaratabilir. Bunu ummak ve yaşamak, görmek istiyoruz. Bu ülkeyi seviyoruz, bu ülkede bunlar olsun istiyoruz."