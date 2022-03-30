Akbaşoğlu: "Herkesin erişebileceği bir şifa tarifine bel bağlamaları, içinde bulundukları acziyetin bir nişanesi olarak tarihe geçecektir"
AA - Mesut Tankulu - Güncel
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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'nun konuşması TNMM - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'nun konuşması TNMM - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. (2)