Akbank'tan 8 milyar 49 milyon TL net kar

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, bankanın bu yılın ilk çeyreğinde 8 milyar 49 milyon TL konsolide net kar elde ettiğini bildirdi.

Akbank'ın 2022 yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren Binbaşgil, küresel ekonominin 2022 yılına beklenenden bir miktar daha kırılgan bir şekilde başladığını belirtti.

Küresel çapta jeopolitik risklerin uzun bir süredir ana gündem maddesi olan salgının önüne geçerken, enflasyon ve emtia fiyatlarının dünya ekonomisinin temel sorunları olmayı sürdürdüğünü aktaran Binbaşgil, yine salgın döneminden kalan ham madde ve tedarik zinciri problemlerinin etkilerinin de yılın ilk çeyreğinde hissedilmeye devam ettiğini vurguladı.

Binbaşgil, her zaman olduğu gibi belirsizliklerin yüksek olduğu bu dönemde de Türk bankacılık sektörünün Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesini desteklemeyi sürdürdüğünü belirterek, Türkiye'nin geleceğine inanan bir banka olarak Akbank'ın da, ekonomiye ve reel sektöre kaynak sağlamaya devam ettiğini aktardı.

2022'nin ilk çeyreğinde ekonomiye sağladıkları kredi desteğininin 462 milyar TL'si nakdi olmak üzere toplam 568 milyar TL seviyesine çıkardıklarını bildiren Binbaşgil, "Toplam mevduatımız 515 milyar TL'ye, aktiflerimiz ise 850 milyar TL'ye ulaştı. Yüzde 22 düzeyinde gerçekleşen güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla, reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürdük. Bankamız, 2 milyar 615 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 8 milyar 49 milyon TL konsolide net kar elde etti. Yılın ilk çeyreğinde yüksek performansımızda payı olan Akbanklılar başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.