Akbank Sanat'ta 'Bernard Stiegler'in Teknoloji Felsefesi' konuşulacak

Akbank Sanat tarafından düzenlenen felsefe seminerleri kapsamında, "Dijital Teknolojiler ve Düşünme: Bernard Stiegler'in Teknoloji Felsefesi" işlenecek.

Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, "Düşünme Ne Yapar?" üst başlığıyla gerçekleşen seminerin, 12 Mayıs'ta yapılacak bölümünde Emre Şan konuşmacı olacak.

Seminer, Akbank Sanat YouTube kanalından izlenebilecek.