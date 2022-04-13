Akbank Sanat, 23 Nisan'a özel çocuk etkinlikleri düzenleyecek

Akbank Sanat, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" dolayısıyla çocuklara özel bir program hazırladı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, çocukların 23 Nisan'ı neşeyle kutlamaları için sanat eğitmeni Barış Karayazgan tarafından hazırlanan atölye çalışmaları Akbank Sanat Youtube kanalından izlenebilecek.

50. yılını kutlayan Akbank Çocuk Tiyatrosu ise Akbank Sanat ve Zorlu PSM iş birliği ile Peter Pan'in hikayesinden uyarlanan müzikali sahneleyecek. Yıl boyu devam edecek "Peter Pan ve Varolmayan Ülke" müzikalinin ilk gösterimleri 23 ve 24 Nisan'da Zorlu PSM'de gerçekleşecek.