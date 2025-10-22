Akbank'ın 'Şehrin İyi Hali' Projesi: Gönüllüler Down Sendromlu Bireylerle Bir Araya Geldi

Akbank'ın Türkiye Down Sendromu Derneği işbirliğiyle düzenlediği "Şehrin İyi Hali" projesinde gönüllü gençler ile Down sendromlu bireyler bir araya geldi.

Akbank'ın açıklamasına göre, Down sendromlu bebekler ve aileleri için "hayata merhaba" paketleri hazırlayan gençler, yine Down sendromlu bireylerin şefliğinde pizza yapma etkinliğine katıldı.

Etkinliğe, müzik grubu Madrigal'in üyeleri de dahil oldu. Gönüllüler ve Down sendromlu bireylerle mutfağa giren grup üyeleri, "Onlar yardıma muhtaç bireyler değil, hepimiz gibi eşit haklara sahip olması gereken kişiler. Yani mesele 'Onlara da yer verelim.' değil, zaten hakları olan o yeri erişilebilir hale getirmek." ifadelerini kullandı.

Bu sene 11. yılına giren "Şehrin İyi Hali" projesi kapsamında gönüllüler, ay sonuna kadar etkinliklere katılacak.

Gönüllü gençler, Çorbada Tuzun Olsun Derneği ile evsiz bireylere yemek hazırlanması ve dağıtılması, Kurtaran Ev işbirliğiyle sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirme gibi projelerde faaliyet gösterecek.

Etkinliklerde gençlerin, DenizTemiz Derneği (TURMEPA) işbirliğiyle denizlerin temizliğine katkıda bulunması, Toplum Gönüllüleri Vakfı aracılığıyla da çeviklik ve psikolojik sağlamlık bağlamında eğitimler alması planlanıyor.

Projelere, gönüllü olmak isteyen 18-22 yaş arasındaki gençler, "sehriniyihali.com" adresinden başvuruda bulunabilecek. 3 Kasım'da Madrigal konseriyle sonlanacak programda, katılımcılara gönüllülük sertifikası verilecek.