Haberler

Akbank'ın 'Şehrin İyi Hali' Projesi: Gönüllüler Down Sendromlu Bireylerle Bir Araya Geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Akbank tarafından düzenlenen 'Şehrin İyi Hali' projesinde gönüllü gençler, Down sendromlu bireylerle etkinlikler gerçekleştirerek toplumsal farkındalık yaratıyor. Etkinlikler kapsamında yemek hazırlanması, pizza yapma etkinlikleri ve çevre temizliği projeleri yer alıyor. Proje, 11. yılına girdi.

Akbank'ın Türkiye Down Sendromu Derneği işbirliğiyle düzenlediği "Şehrin İyi Hali" projesinde gönüllü gençler ile Down sendromlu bireyler bir araya geldi.

Akbank'ın açıklamasına göre, Down sendromlu bebekler ve aileleri için "hayata merhaba" paketleri hazırlayan gençler, yine Down sendromlu bireylerin şefliğinde pizza yapma etkinliğine katıldı.

Etkinliğe, müzik grubu Madrigal'in üyeleri de dahil oldu. Gönüllüler ve Down sendromlu bireylerle mutfağa giren grup üyeleri, "Onlar yardıma muhtaç bireyler değil, hepimiz gibi eşit haklara sahip olması gereken kişiler. Yani mesele 'Onlara da yer verelim.' değil, zaten hakları olan o yeri erişilebilir hale getirmek." ifadelerini kullandı.

Bu sene 11. yılına giren "Şehrin İyi Hali" projesi kapsamında gönüllüler, ay sonuna kadar etkinliklere katılacak.

Gönüllü gençler, Çorbada Tuzun Olsun Derneği ile evsiz bireylere yemek hazırlanması ve dağıtılması, Kurtaran Ev işbirliğiyle sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirme gibi projelerde faaliyet gösterecek.

Etkinliklerde gençlerin, DenizTemiz Derneği (TURMEPA) işbirliğiyle denizlerin temizliğine katkıda bulunması, Toplum Gönüllüleri Vakfı aracılığıyla da çeviklik ve psikolojik sağlamlık bağlamında eğitimler alması planlanıyor.

Projelere, gönüllü olmak isteyen 18-22 yaş arasındaki gençler, "sehriniyihali.com" adresinden başvuruda bulunabilecek. 3 Kasım'da Madrigal konseriyle sonlanacak programda, katılımcılara gönüllülük sertifikası verilecek.

Kaynak: AA / Asya Setinay Karagül - Güncel
Başsavcılıktan 'Minguzzi davası' açıklaması

Minguzzi davasında savcılık beklenen adımı atıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
Araç sahipleri dikkat: 2 ay içinde taktırmayan muayeneden geçemeyecek

Araç sahipleri dikkat: 2 ay içinde taktırmayan muayeneden geçemeyecek
Çeşme'de Akdeniz foku, avladığı ahtapotu yerken görüntülendi

Görüntü Türkiye'den! Avladığı ahtapotu böyle yedi
İşin içinde mafya var! 100 yıllık kulübe kayyum atandı

İşin içinde mafya var! 100 yıllık kulübe kayyum atandı
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Hasret'in cesedi su kuyusunda bulundu! Şüpheli 5 kişinin katili çıktı

Hasret'in cesedi su kuyusunda bulundu! Şüpheli 5 kişinin katili çıktı
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi neden tutuklandı? Melisa Dilara Tatlıtuğ'un avukatı gerçeği açıkladı

Tatlıtuğ'un kardeşi cezaevine girdi! Avukatından ilk açıklama
Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışlardan sonra en çok özlediği şey duyanları şaşırttı

Yarışlardan sonra en çok özlediği şey duyanları şaşırttı
Okan Buruk, İlkay Gündoğan'ın nasıl sakatlandığını açıkladı

İlkay Gündoğan'ın nasıl sakatlandığını açıkladı
Yapay zeka, Galatasaray-Bodo/Glimt maçının skorunu tahmin etti

Yapay zeka, Galatasaray-Bodo/Glimt maçının skorunu tahmin etti
Hayvandan insana bulaşan virüs ülkeyi mezarlığa çevirdi

Hayvandan insana bulaşan virüs ülkeyi dev bir mezarlığa çevirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.