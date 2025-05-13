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Akbank Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması Sonuçlandı

Akbank Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması Sonuçlandı
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Akbank Sanat'ın düzenlediği 43. Akbank Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması'na 1243 sanatçı başvurdu. Jüri tarafından seçilen 27 sanatçının eserleri, 30 Mayıs-31 Temmuz tarihleri arasında sergilenecek.

Akbank Sanat'ın genç sanatçıları desteklemek amacıyla 43 yıldır düzenlediği "Akbank Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması"nın sonuçları belli oldu.

Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, büyük ilgi gören yarışmaya 1243 sanatçı başvuruda bulundu.

Ceren Erdem, Ayşe Erek, Emre Hüner, Gönül Nuhoğlu ve Derya Bigalı'dan oluşan jürinin değerlendirmesi sonucu, 27 sanatçının eseri sergilenmek üzere seçildi.

Seçilen eserler, Ceren Erdem'in küratörlüğünde 30 Mayıs-31 Temmuz'da Akbank Sanat'ta sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Eserleri sergilenecek sanatçılar arasında Dilara Altınkepçe Arslan, Bora Aşık, Ceren Aydoğdu, Dilruba Balak, İrem Bekmezci, Defne Cemal, Başak Çolak, Tuğba Demirbaş, Zehranur Buse Elçi, Ömer Tevfik Erten, Hüseyin Güler, Zeynep Habiboğlu, İsmail İfşa, Özge Kahraman, Zeynep Kılınç, Begüm Malkoçlar, Betül Odabaşı, Selin Özçiftçi, Yeşim Özkan, Özge Öztürk Şimşek, Deniz Özuygur, Heper Sayar, İrem Sür, Sevgi Tunçbilek, Bengisu Üstay, Ruken Delal Yıldız ve Engin Deniz Zabcı yer alıyor.

Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel
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