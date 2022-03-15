Akbank Çocuk Tiyatrosu, 50. yılını "Peter Pan ve Varolmayan Ülke" müzikali ile kutluyor - Haberler

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Akbank Çocuk Tiyatrosu, 50. yılını "Peter Pan ve Varolmayan Ülke" müzikali ile kutluyor

AA - Salih Şeref - Güncel
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Akbank Çocuk Tiyatrosu, 50. yılını

Akbank Çocuk Tiyatrosu 50'nci yılını Peter Pan'ın hikayesinden uyarlanan müzikalle kutlayacak.

Akbank Çocuk Tiyatrosu 50'nci yılını Peter Pan'ın hikayesinden uyarlanan müzikalle kutlayacak.

Akbank Sanat ve Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) ortak prodüksiyonu ile gerçekleştirilen "Peter Pan ve Varolmayan Ülke" müzikalinin başrollerini Yağız Can Konyalı, Elif Gülalp, Sami Levi ve Su Sonia Herring paylaşıyor.

Yıl boyu devam edecek müzikal, 23 Nisan'dan itibaren Zorlu PSM'de sahnelenmeye başlayacak.

Müzikalin oyuncu kadrosunda ayrıca Abdullah Cersel, Alisa Simcha, Arek Kazancıyan, Anıl Altınöz, Ayhan Karaağaç, Ayşe Köksal, Birce Leyla Akbulut, Can Gökdoğan, Ezgi İrem Mutlu, Evrim Akyay, Gülçin Alpaşar, Gürdeniz Bursalı, Huri Murphy, Memo Sağlam, Mert Aksu, Mert Aydın, Özkan Özipek, Ralf Bilmen, Sultan Ahmet Çakır, Tuğrul Ali Şenocak, Tuğrul Savaşçı, Ufuk Tevge ve Yağmur Topçu yer alıyor.

AA / Salih Şeref - Güncel

Yağız Can Konyalı, Togo Cumhuriyeti, Hakan Binbaşgil, Çocuk, Güncel, Haberler

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