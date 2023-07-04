Akasya AVM'de Müzikli Akşamlar Başlıyor

Temmuz ve Ağustos ayları boyunca her Cuma akşamı 'Müzikli Akşamlar' etkinliği ile birbirinden farklı ve özel sanatçıları Güney Meydan'da kuracağı sahnede misafir edecek olan Akasya etkinliklere 7 Temmuz Cuma günü başlıyor. Son zamanlarda akustik performansları dikkat çeken sanatçı Hande Mehan en sevilen şarkılarını seslendirerek, ziyaretçilere keyifli bir konser deneyimi yaşatacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel