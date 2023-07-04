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Akasya AVM'de Müzikli Akşamlar Başlıyor

Akasya AVM'de Müzikli Akşamlar Başlıyor

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Akasya AVM, temmuz ve ağustos aylarında her Cuma akşamı Müzikli Akşamlar etkinliğini düzenleyecek. İlk konserde Hande Mehan sahne alacak.

p>Akasya AVM, temmuz ve ağustos aylarında her Cuma akşamı Müzikli Akşamlar' etkinliğinin düzenleneceğini duyurdu. İlki 7 Temmuz Cuma günü Akasya Güney Meydanı'nda gerçekleşecek olan ücretsiz konserde misafirler alternatif popun genç sesi sanatçı Hande Mehan ile müzik ziyafeti yaşayacak.

Temmuz ve Ağustos ayları boyunca her Cuma akşamı 'Müzikli Akşamlar' etkinliği ile birbirinden farklı ve özel sanatçıları Güney Meydan'da kuracağı sahnede misafir edecek olan Akasya etkinliklere 7 Temmuz Cuma günü başlıyor. Son zamanlarda akustik performansları dikkat çeken sanatçı Hande Mehan en sevilen şarkılarını seslendirerek, ziyaretçilere keyifli bir konser deneyimi yaşatacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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