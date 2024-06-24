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Akaryakıta zam tarihi belirlendi

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Akaryakıta yapılması planlanan zamın ertelenmesi sonrası yeni tarih belirlendi. Bu gece 24.00'den itibaren benzinin litre fiyatına 2 TL, motorine ise 1 lira 68 kuruş zam yapılacak.

(ANKARA) - Akaryakıta 20 Haziran'da yapılması planlanan zammın ertelenmesi sonrası zam için yeni tarih belirlendi. Buna göre bu gece 24.00'den itibaren benzinin litre fiyatına 2 TL, motorine ise 1 lira 68 kuruş zam yapılacak.

Bayramda idari tatil sebebiyle ertelenen akaryakıt zamları bu gece yarısından (25 Haziran) itibaren pompaya yansıyacak. Buna göre benzinde 2 TL, motorinde ise 1 lira 68 kuruş artış olacak. Bayram tatiline denk gelen 20 Haziran'da benzine 1,64 lira ve motorine ise 1,63 lira zam bekleniyordu. Ancak, bu artışlar ertelenmişti.  Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre 24 Haziran'ı 25 Haziran'a bağlayan geceden itibaren yurttaş benzini 2 TL, motorini ise 1 lira 68 kuruş zamlı fiyatla alacak.

Öte yandan temmuz ayında akaryakıt fiyatları, haziran ayı üretici fiyat endeksi (ÜFE) ile zamlanacak. ÜFE'nin sıfır olması halinde bile otomatik olarak en az yüzde 17,87 oranında artış olacak. Katma Değer Vergisi ile hesaplandığında akaryakıtın litresinde temmuz ayı içinde 2-2,5 lira artış bekleniyor.

Kaynak: ANKA / Güncel

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