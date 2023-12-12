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Akaryakıt Tankerinden Sızan Yağ Yolu Kayganlaştırdı: 7 Araç Çarpıştı

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Bursa'da bir akaryakıt tankerinden sızan yağın yola dökülmesi sonucu kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme kazada 7 araç çarpıştı. Kazada can kaybı yaşanmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

BURSA'da, akaryakıt tankerinden sızan yağın yola dökülmesiyle, kayganlaşan yolda 7 araç çarpıştı. Zincirleme kazada can kaybı yaşanmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

Kaza, saat 12.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halindeki bir akaryakıt tankerinden yola yağ sızdı. Kayganlaşan yolda duramayan 7 araç birbirine girdi. İhbarla bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis, olası başka bir kazaya karşı yolu kısa süreli trafiğe kapattı. Belediye ekipleri yolda temizlik çalışması yaptı. Kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, 7 araçta hasar meydana geldi. Kazaya karışan araçlar çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Trafiğe kapatılan bulvar, belediye ekiplerinin temizlik çalışmasını tamamlamasının ardından kontrollü olarak trafiğe açıldı.

'ARACIMIZ KAYIP ÖNDEKİ KAMYONA VURDU'

Kazaya karışan araç sürücü Mehmet Şenaltun, "Arabanın durumunu görüyorsunuz. Bu hayat pahalılığında nasıl yaptıracağız? Olaydan sonra giden sürücü yanlış yapmıştır. Gitmeyecekti, duracaktı 'Arkadaşlar ben yola yağ döktüm, bekleyin' diyecekti. Kazadır, olur. Biz yolun kaygan olduğunu bilmiyorduk. Frene bastık aracımız kayıp öndeki kamyona vurdu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Eylül Trafik Kazaları Güncel Haberler

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