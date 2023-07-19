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Akaryakıt tankeri tıra böyle çarptı: Sıkışan tanker sürücüsünü itfaiye kurtardı

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Samsun'da akaryakıt yüklü tankerin önündeki kepek yükü tıra arkadan çarptığı kazada, aracın içinde sıkışan tanker sürücüsü itfaiye tarafından kurtarıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Akaryakıt tankeri tıra böyle çarptı: Sıkışan tanker sürücüsünü itfaiye kurtardı

SAMSUN - Samsun'da akaryakıt yüklü tankerin önündeki kepek yükü tıra arkadan çarptığı kazada, aracın içinde sıkışan tanker sürücüsü itfaiye tarafından kurtarıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Samsun-Ankara karayolu üzerinde saat 16.55'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Ulusoy idaresindeki 55 SB 288 pkakalı akaryakıt yüklü tanker, önünde araç çıkınca yavaşlayan Resul Ediz yönetimindeki Samsun'dan Ankara'ya kepek götüren 06 DPA 74 çekici, 06 BTD 617 dorse plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada, yaralanan tanker sürücüsü Ahmet Ulusoy, aracın içinde sıkıştı. Yaralı sürücü, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı kaza kırım kurtarma ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıktıktan sonra ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - Güncel

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