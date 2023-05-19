Akaryakıt İstasyonunun Fiyat Tabelasına Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde akaryakıt istasyonunun fiyat tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü Kevser Altıntaş yaralandı.

Kaza gece yarısı D-130 Karayolu Gölcük istikameti Yeşilyurt Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kevser Altıntaş yönetimindeki 41 ANL 510 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bir süre savrularak ilerleyen otomobil bir akaryakıt istasyonunun fiyat tabelasına çarparak durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücü Kevser Altıntaş'ı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kaza nedeniyle otomobil kullanılamaz hale gelirken, işyerinde büyük çapta maddi hasar oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)