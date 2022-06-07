Akaryakıt istasyonunu oyuncak tabancayla soymuş - Haberler

ADANA'nın Seyhan ilçesinde girdiği akaryakıt istasyonunda 2 pompacının üzerlerindeki 1200 TL'yi gasbedip kaçan Hanifi Sönmez (25), yakalnıp, tutuklandı. 'Hırsızlık', 'kasten yaralama' ve 'tehdit' gibi suçlardan 19 kaydı bulunan Sönmez'in soygunda kullandığı tabancanın ise oyuncak olduğu tespit edildi.

Olay, 5 Haziran günü saat 13.30 sıralarında Seyhan ilçesi Onur Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Yüzünde kar maskesi akaryakıt istasyonuna giren kişi, belinden çıkardığı tabanca ve elindeki bıçakla 2 pompacıyı tehdit etti. Şüpheli, çalışanların üzerlerindeki 1200 TL'yi aldı. Daha sonra istasyonun marketine giren şüpheli, tabancayla kasiyeri tehdit edip, kasanın yerini sordu. Bu sırada kasiyer çığlık atınca paniğe kapılan şüpheli, koşarak dışarı çıktı. Şüpheli, tespit edilmemek için pompaların yanındaki yangın söndürme tüpünü sıktıktan sonra kaçtı. O anlar, akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı.

Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin 'hırsızlık', 'kasten yaralama' ve 'tehdit' gibi suçlardan 19 kaydı bulunan Hanifi Sönmez olduğunu belirledi. İstasyon çevresinde arama yapan ekipler, Sönmez'i aynı mahalledeki bir ara sokakta yakaladı. Sönmez'in üst aramasında olayda kullandığı tabanca, iki bıçak ve maske ele geçirildi. Gasbettiği paralar ise bulunamadı. İncelemede soygunda kullanılan tabanca ise oyuncak çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hanifi Sönmez, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.