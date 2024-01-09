Akaryakıt İstasyonunda Yakıt Alan Otomobil Alev Aldı

ADANA'da akaryakıt istasyonunda yakıt alan otomobil, alev aldı. Bir anda yanmaya başlayan otomobildeki bir kişi yaralandı. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi PTT Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İstasyondaki pompada yakıt alan otomobil, bilinmeyen nedenle bir anda alev aldı. Bu sırada aracın içinde bulunan bir kişi, kıyafetleri alev almış halde kendisini dışarı attı. O anlar bir iş yerinin kamerasına yansıdı. Araçta yanarak yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)