Akaryakıt istasyonunda silahlı kavga

Bursa'da borç-alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada, bir kişi tabanca ile havaya ateş açtıktan sonra diğer kişiyi silahın kabzasıyla darbetti. Polisin uyarı ateşi sonucu kaçmaya çalışan şüpheli yakalanırken, kamyonet sürücüsü kaçarak izini kaybettirdi. Olay anı cep telefonu ile kaydedildi.

alacak meselesini konuşmak üzere akaryakıt istasyonunda buluştuğu Ali K.'yı tabanca ile havaya ateş açtıktan sonra silah kabzasıyla darbeden Mehmet D. (27), polisi görünce kendisini bekleyen arkadaşının kamyonuyla kaçmaya çalıştı. Polisin uyarı ateşi sonu kamyondan atlayan şüpheli yakalanırken, kamyonun sürücüsü ise kaçarak izini kaybettirdi. Polisin şüphelileri takip etmesi sırasında darbedilen Ali K. da istasyondan ayrılırken, olay anı cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu, İnegöl ilçe girişinde meydana geldi. Aralarında borç- alacak nedeniyle husumet bulunan Mehmet D. (27) ile Ali K. (35) bir akaryakıt istasyonunun girişinde buluştu. Bir süre konuşan taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada yanında bulunan tabanca ile havaya ateş açan Mehmet D., ardından Ali K.'yı silahın kabzasıyla vurarak darbetmeye başladı. Olay nedeniyle akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar yaşanırken, bölgede devriye görevi yapan polis ekipleri kısa sürede akaryakıt istasyonuna geldi.

Öte yandan, Mehmet D.'nin akaryakıt istasyonunda havaya ateş açtıktan tabancanın kabzasıyla Ali K.'yı darbettiği olay, cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde kısa sürede gelen polisten kaçmak için arkadaşının kamyonetine binen Mehmet D.'nin uyarı ateşi ile araçtan atlayıp yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandığı görüldü.