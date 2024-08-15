Akaryakıt istasyonunda serinletilen leylek
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda çalışan görevli, sıcaktan bunalan bir leyleği hortumla serinletti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde akaryakıt istasyonundaki görevli, sıcaktan bunalan leyleği hortumla tuttuğu suyla serinletti. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Bursa-Ankara kara yolu Mezit Boğazı mevkiindeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İstasyonda çalışan bir görevli, yeşil alanı hortumla suladığı sırada yanına bir leylek geldi. Sıcaktan bunalan leylek sulama yapan görevlinin yanına yaklaşırken, görevli de hortumu leyleğe tutarak serinletti. Suyun altında serinleyen leylek, daha sonra uçarak uzaklaştı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),
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