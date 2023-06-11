Eyüpsultan'da bir akaryakıt istasyonunda tartıştığı kasiyere pompalı tüfek doğrultan zanlı, ortalığı birbirine kattı. Markette bulunan bir polis memuru, zanlıyı etkisiz hale getirdi. O anlar kameraya yansıdı.

Akaryakıt istasyonunda pompalı dehşet kamerada... Tartıştığı kasiyere pompalı tüfek doğrulttu, ortalığı birbirine kattı

İSTANBUL - Eyüpsultan'da bir akaryakıt istasyonunda tartıştığı kasiyere pompalı tüfek doğrultan zanlı, ortalığı birbirine kattı. Markette bulunan bir polis memuru, zanlıyı etkisiz hale getirdi. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, önceki akşam saatlerinden Eyüpsultan Alibeyköy'de bulunan akaryakıt istasyonunda yaşandı. Öğle saatlerinde akaryakıt istasyonu marketinde kasiyerle tartışan zanlı, akşam saatlerinde pompalı tüfekle geri geldi. Pompalı tüfekle markete dalan zanlı, kasiyerin yanına gitti. Ortalığı birbirine katan zanlı, markette tesadüfen bulunan bir polis memurunca engellendi. Saldırgan daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.