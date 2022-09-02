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AKARYAKIT İSTASYONUNDA KARŞILAŞTIĞI ESKİ EŞİNİ TORNAVİDAYLA YARALADI

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KARAMAN'da akaryakıt istasyonunda karşılaştığı eski eşi Ali A. tarafından tornavida ile bacağından yaralanan Hatice S. ile yanındaki iki kız arkadaşı, 800 metre uzaklıkta bulunan polis merkezine sığındı.

KARAMAN'da akaryakıt istasyonunda karşılaştığı eski eşi Ali A. tarafından tornavida ile bacağından yaralanan Hatice S. ile yanındaki iki kız arkadaşı, 800 metre uzaklıkta bulunan polis merkezine sığındı. Ali A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, saat 18.30 sıralarında İbrahim Öktem Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, aracına yakıt almak için akaryakıt istasyonuna giren Hatice S., burada eski eşi Ali A. ile karşılaştı. Tarafların sözlü tartışması kısa sürede büyürken Ali A., eline geçirdiği tornavida ile eski eşini bacağından yaraladı. Yaralanan Hatice S. ve yanında bulunan 2 kız arkadaşı, araçlarına binerek olay yerine 800 metre uzakta bulunan Yıldırım Ekipler Amirliğine sığındı. Ali A. ise suç aleti tornavida ile birlikte yakalanarak gözaltına alınırken, Hatice S., tedavisi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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