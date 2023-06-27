Akaryakıt istasyonunda kadınları darbeden saldırgan otomobili ile müdahale edenlere çarptı

Beyoğlu'nda bir akaryakıt istasyonunda kadınları darbeden saldırgan kendisine müdahale edenlere otomobili ile çarptı. Olayda yaralanan Muhammed Faruk Evin, "Yabancı uyruklu birisi kadını darp ediyordu ve bizde olaya müdahale ettik. Bir şekilde bizden kaçtı, aracına bindi. Kaçarken bana kasten ve bilerek çarptı. Ben de takla atarak başka araca çarptım" dedi.

Olay, Piyalepaşa Bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda geçtiğimiz Cuma günü gece saatlerinde meydana geldi. İddialara göre Ömer Furkan Karabaş ve arkadaşları motosikletlerine yakıt almak için istasyona geldi. Bu sırada iki kadının iki kişi tarafından darbedildiğini gören Karabaş ve arkadaşları olaya müdahale etti. Bir süre sonra kadınları darbedenler ile Ömer Furkan Karabaş ve arkadaşları kavgaya etmeye başladı.

"BANA KASTEN VE BİLEREK ÇARPTI"

" KADINLARI O DURUMDA BIRAKAMAZDIK"

Üzerlerine gelen otomobilden son anda kaçan Ömer Furkan Karabaş ise " Arkadaşlarla motosikletlerimize yakıt almak benzin istasyonuna gitmiştik. O sırada yabancı uyruklu kişilerin iki kadını darbettiğini gördük. Hemen olaya müdahale ettim. Kadınlar çok ciddi yaralar almıştı. Vicdanım rahat etmedi, hemen müdahale ettim kişilere. Sonra arkadaşlarım da bana yardıma geldiler. Kadınları darbeden kişiler araçlarına bindiler. Kaçarken aniden dönüp aracı benim ve arkadaşımın üzerine sürdü. Ben kendimi son anda attım ama arkadaşım maalesef yaralandı. Arkadaşımın bacakları çok kötü durumda, bacaklarından cam parçaları çıkarttık. Arkadaşım ciddi yara aldı ayaklarının üzerine basamıyor. Biz kadınları kurtarmak için müdahale ettik. Kadınları o durumda bırakamazdık. Kadınlar yardım istedi biz de gerekeni yaptık" diye konuştu.