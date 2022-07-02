Akaryakıt İstasyonunda Fiyatlara İsyan Eden Vatandaş: "Çek Beni Çek, Mazot 30 Lira,Yazıklar Olsun"

İstanbul'un Şile ilçesinde akaryakıt istasyonunda, aracına mazot alan bir vatandaş, gazetecileri görünce "Çek beni çek, mazot 30 lira. Yazıklar olsun" diyerek yüksek fiyatlara isyan etti.

Akaryakıt fiyatlarındaki artış vatandaşı çileden çıkardı. İstanbul'un Şile ilçesinde aracına mazot almak için dün bir akaryakıt istasyonuna giren vatandaş, ANKA Haber Ajansı kamerasını görünce, fiyatlara olan tepkisini dile getirdi. Kızgın vatandaş, "Beni çek, beni çek. Mazot 30 lira olmuş yazıklar olsun" dedi.

ANKA / Güncel