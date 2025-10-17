Haberler

Akaryakıt İstasyonunda Darp ve Gasptan Ceza Aldılar

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda yaşanan darp ve gasp olayı sonucunda üç kişi, 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olay, güvenlik kameralarına yansırken, sanıkların tutuklu yargılandığı davada savcı, cezalandırılmalarını talep etti.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde muhasebecilik yapan Perihan Deveci'nin (46), akaryakıt istasyonunda darp ve gasbedilmesiyle ilgili tutuklu olarak yargılanan T.A. ve S.S. ile önceki duruşmada tahliye edilen H.A., zararın giderilmesi ve iyi hal indirimiyle 6'şar yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 18 Mayıs'ta Esenköy yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Perihan Deveci, akaryakıt istasyonuna geldiğinde tanımadığını söylediği bir erkek ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü. Akaryakıt istasyonunda pompaların bulunduğu bölümde şiddete uğrayan Perihan Deveci, market bölümüne sığınmaya çalıştı. Peşinden gelen kişi, burada da Deveci'yi tekme ve yumruk atarak darbetti. Çevredekilerin müdahalesi ile olay son bulurken, Perihan Deveci polis merkezine giderek şikayetçi oldu. O anlar, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden Deveci'yi takip ederek, akaryakıt istasyonunda darbettiklerini belirlediği şüpheliler S.S., H.A. ve T.A.'yı evlerinde yakaladı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. Akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerden S.S.'nin Deveci'nin aracına binerek uzaklaştığı da tespit edildi. Şüpheliler hakkında Fethiye 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'yağma ve darp' suçundan dava açıldı. Davanın 15 Ağustos'taki ilk duruşmasında H.A. tahliye oldu.

SAVCI MÜTALAASINI VERDİ

Fethiye 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ikinci duruşmaya tutuklu sanıklar T.A. ve S.S. ile taraf avukatları katıldı. Diğer sanık H.A. ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı mütalaada bulunurken, sanıkların tüm sanıkların tutuklu yargılanması isteyip, cezalandırılmalarını istedi.

'BERAAT VE TAHLİYE İSTEDİLER'

Tutuklu sanıklardan S.S. mütalaayı kabul etmediğini, önceki savunmalarını tekrarladığını, mağdurun telefonunu ya da arabasını çalmak gibi bir amacının olmadığını söyledi. Sanık S.S., iddia edilen yağma suçunu kabul etmediğini, beratını ve tahliyesini istediğini de belirtti.

Diğer tutuklu sanık T.A. ise mütalaayı kabul etmediğini belirtip, "Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Yağma suçunu işlemedim. Diğer eylemler sebebiyle de pişmanım. Beratımı ve tahliyemi talep ederim" dedi.

Duruşmada verilen 10 dakikalık aranın ardından mahkeme heyeti kararını açıklayıp, sanıklar H.A., S.S. ve T.A.'ya 'birden fazla kişiyle iş yerinde veya eklentilerinde yağma' suçunu işledikleri gerekçesiyle önce 12'şer yıl hapis cezası verdi. Ardından iyi hal indirimi yapıp, zararın giderilmesini dikkate alarak sanıklara verilen bu cezayı 6'şar yıl 8'er ay hapse indirdi. Mahkeme heyeti ayrıca, H.A.'ya adli kontrol tedbirinin uygulanmasına, S.S. ve T.A.'nın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

