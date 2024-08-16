Akaryakıt istasyonunda çıkan yangın sonucu kokoreç dükkanı kullanılamaz hale geldi

Konya'nın Akşehir ilçesindeki akaryakıt istasyonunun bahçesinde bulunan kokoreççi dükkanında çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir - Antalya yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun bahçesinde bulunan kokoreççi dükkanı henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Yangını, fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk etti.

İtfaiyenin söndürdüğü yangın sonrası kokoreç dükkanı kullanılamaz hale geldi.