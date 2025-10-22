Haberler

Akaryakıt İstasyonunda Çalışan Darbedildi, İki Şüpheli Tutuklandı

Başkentte bir akaryakıt istasyonunda, ödeme konusunda tartıştıkları kasiyeri darbeden iki şüpheli tutuklandı. Olay, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Gölbaşı ilçesi Karşıyaka Mahallesi Haymana Yolu Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonuna gelen M.C.E. ve H.B, ücret ödeme konusunda aralarında çıkan tartışma sonucu kasiyer M.C.Ö'yü darbetti. Kavga, istasyondakilerin araya girmesiyle sonlandı. Darbedilen kasiyer, şüphelilerden şikayetçi oldu.

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında M.C.E ve H.B, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Olay anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtlarda, şüphelilerin istasyona geldiği ve bir süre sonra kasiyer M.C.Ö'nün darbedilmesi yer alıyor.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
