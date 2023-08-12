Denizli'de otomobille akaryakıt istasyonuna gelen iki kişi, masada gördükleri telefonu çaldıktan sonra uyuyan pompacıyı görevini yapması için kaldırdı. Araçlarına yakıt alan hırsızlar, hesabı ödedikten sonra hiçbir şey olmamış gibi istasyondan elini kolunu sallayarak ayrıldı.

Akaryakıt istasyonunda bir garip hırsızlık: Önce soydular sonra uyandırıp işini yaptırdılar

DENİZLİ - Denizli'de otomobille akaryakıt istasyonuna gelen iki kişi, masada gördükleri telefonu çaldıktan sonra uyuyan pompacıyı görevini yapması için kaldırdı. Araçlarına yakıt alan hırsızlar, hesabı ödedikten sonra hiçbir şey olmamış gibi istasyondan elini kolunu sallayarak ayrıldı.

Olay, gece saat 02.30 sıralarında Çal ilçesine bağlı Süller Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gece saatlerinde araca yakıt almak için istasyona gelen iki kişi, içeri girdiğinde pompacının uyuduğunu fark etti. Ardından dikkatlice çevreyi gözetleyen bir kişi, masada bulunan telefonu hızlıca cebine indirdi. Şahıslar, daha sonra yakıt için uykuda bulunan pompacıyı uyandırıp, yakıt talebinde bulundu. Uyanan genç, şahısların aracına yakıt doldurup, ücretini aldı. Ücreti ödeyen şahıslar, büyük bir rahatlıkla hiçbir şey olmamış gibi aracına binip ayrıldı.

İstasyonda şahısların ayrılmasının ardından yerine dönen genç ise masaya koyduğu telefonunu yerinde bulamayınca gerçeği baktığı kamerada gördü. Güvenlik kamerasından başından geçenleri şokla izleyen pompacı, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, iki hırsızı yakalamak için soruşturma başlattı.