Akaryakıt istasyonu marketinden para hırsızlığı kamerada MALATYA'da, akaryakıt istasyonuna ait marketin kasasından 1000 lira çalan şüphelinin hırsızlık anları, güvenlik kameralarına anbean yansıdı. MALATYA'da, akaryakıt istasyonuna ait marketin kasasından 1000 lira çalan şüphelinin hırsızlık anları, güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Olay, 27 Temmuz gecesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki akaryakıt istasyonu marketinde meydana geldi. İstasyonda çalışan personel çevre temizliği yaparken markete giren kimliği belirsiz kişi, kasadaki 1000 lirayı çalarak uzaklaştı. Hırsızlık anları ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Kasada paranın eksik çıkmasıyla kamera kayıtlarına bakan işletmeci ise durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, hırsızlık şüphelisinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı. Güncel Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan Güncel Haberler

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