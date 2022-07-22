AKARYAKIT İSTASYONU MARKETİNDEN HIRSIZLIK KAMERADA - Haberler

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AKARYAKIT İSTASYONU MARKETİNDEN HIRSIZLIK KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BAYRAMPAŞA'da, akaryakıt istasyonundaki marketten hırsızlık yaparken fark edilen şüpheli, çalışanların elinden kurtulup kaçtı.

BAYRAMPAŞA'da, akaryakıt istasyonundaki marketten hırsızlık yaparken fark edilen şüpheli, çalışanların elinden kurtulup kaçtı.

Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'nda bir akaryakıt istasyonunun marketinden dün saat 13.00 sıralarından hırsızlık yaptığı fark edilen bir şüpheli, çalışanların dikkatiyle yakalandı. Alışveriş bahanesiyle markete giren hırsız, çalışanın bir müşteriyle ilgilenmesi sırasında reyonda bulunan tütün mamüllerini çaldı. Durumu fark eden akaryakıt istasyonu çalışanı, şüpheliyi kolundan tuttu. Bu sırada yaşanan arbededen faydalanarak kaçmayı başardı. Diğer istasyon çalışanlarının arkasından koşarak yakalamaya çalıştığı şüpheli, kaçmayı başardı.

İstasyon yetkililerinin şikayetiyle çalışma başlatan polis, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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