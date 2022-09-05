Akaryakıt fiyatlarındaki artış protesto edildi
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Endonezya'da akaryakıt fiyatlarının yüzde 30 civarında artırılması, göstericiler tarafından protesto edildi.
Endonezya'da akaryakıt fiyatlarının yüzde 30 civarında artırılması, göstericiler tarafından protesto edildi. Sloganlar eşliğinde hükümet sarayı yakınlarına gelen öğrenci grupları, akaryakıt fiyatlarındaki artışı dans ederek ve sloganlar atarak protesto etti. Kürsü konuşmalarının ardından slogan atmaya devam eden gruplarla güvenlik güçleri arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı.
Kaynak: AA / Murat Halezeroğlu - Güncel