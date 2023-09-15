Akarsu ıslahı çalışmasında suya çimento karıştı, binlerce balık telef oldu

SAMSUN - Samsun'da, Devlet Su İşleri tarafından bir akarsu üzerinde yapılan ıslah ve bent projesinde suya karışan çimento, binlerce balığın telef olmasına yol açtı.

DSİ tarafından 19 Mayıs ilçesinden geçen Engiz Çayı'nda tersip bendi ve ıslah çalışması yürütülüyor. 19 Mayıs ilçesinin Fındıklı Mahallesi mevkisindeki yapılan bent imalatı sırasında akarsuyun yönlendirilememesi sonucu kullanılan çimento suya karıştı. Çimento ise çayda bulunan balıklarının ölmesine sebep oldu. Bu duruma Fındıklı Mahallesi sakinleri tepki gösterdi. Suyun içerisine giren bir mahalle sakini ise yaklaşık yarım saat içinde 300'e yakın ölü balık topladı.

"Bir tane canlı balık kalmadı"

Fındıklı Mahallesi sakini 44 yaşındaki Sunay Aydın, "Burada bir bent çalışması yapılıyor. Yapılan bu bent çalışmasında suyu bir tarafa aktarmadan direkt çimentoyu döküyorlar ve çalışma alanının yaklaşık 3 kilometre aşağısına kadar derede bir tane canlı balık kalmıyor. Binlerce balık ölerek sudan akıp gitti. Bizim şu an burada topladığımız balıklar kenarda kalanlardan ibaret. Binlercesi ölerek aşağı doğru akıp gitti. 45 yaşındayım ve yıllardır buradayız ancak daha önce böyle bir şey ile karşılaşmadım. Derede görüldüğü gibi her yer çimento. Yetkililer bu konuda ne yapacaklar bilmiyorum. Şu anda ağlanacak bir durumumuz var. Ben öncelikle bir doğa ve hayvanseverim. Bunu gördükçe içim parçalanıyor. Buna müdahale edilmeli ve acil önlem alınmalı" dedi.

"Bütün balıklar zehirlenip öldü"

Duruma tepki gösteren Fındıklı Mahallesi sakini Ahmet Yeni(60), "Tamam, müteahhit bir bent yapmaya çalışıyor ama bu çimentoyu dereye salmak günah değil mi? Bizim topladığımız bir kova bir şey ama derede çok ölü balık var. Bu bir katliamdır. Bu balıkların yaşama hakkı yok mu? Daha önce de 2 kere bent yapıldı ama böyle bir şey olmamıştı. Demek ki o zaman düzgün yaptılar. Ama şu an seti nasıl yaptılarsa her taraf çimento oldu. Bütün balıklar zehirlenip öldü" diye konuştu.

Firma yetkilisi: "Kasıtlı yapılan bir şey yok"

Projeyi uygulan firma yetkilisi tarafından yapılan açıklamada ise "Yapılan imalat DSİ'ye ait bir imalattır. Nihayetinde bu imalatlar insanların can ve mal güvenliği için yapılıyor. Projeli bir iş bu. Asla kasıtlı yapılan bir şey yoktur. Sürekli yapılan bir imalattır ve bu durum kasıtlı yapılmamıştır" denildi.