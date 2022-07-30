Akarca Plajı'na mavi bayrak yeniden çekildi

İzmir'in turizm bölgelerinden Seferihisar ilçesindeki Akarca bölgesi, yeniden mavi bayraklı plajlar arasına katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mavi Bayrak Koordinasyon Birimi faaliyetleri kapsamında, 2018 yılında mavi bayrak ödülünü kaybeden Seferihisar'daki Akarca Plajı'nda kalite çalışmaları yürütüldü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından periyodik olarak alınan tüm su numunelerinin kriterlere uygun çıkması üzerine plaja Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından mavi bayrak ödülü yeniden verildi.

İzmir'de mavi bayraklı plaj sayısı da 66'ya yükseldi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, mavi bayrak teslim töreninde yaptığı konuşmada, 4 yıl önce kaybedilen mavi bayrağın geri alınmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Soyer, yaptıkları çalışmalarla Akarca Plajı'nın herkes için erişilebilir, engelsiz plaj olma unvanını kazandığını da bildirdi.