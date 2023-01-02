Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesinden Türkiye'nin en büyük savaş gemisinde inceleme
Güncel Haberler
Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesinden Türkiye'nin en büyük savaş gemisinde incelemeİSTANBUL ' Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile 'Dünyanın ilk SİHA gemisi' ve Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olma özelliğine sahip Anadolu gemisinde incelemelerde bulundu.
Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesinden Türkiye'nin en büyük savaş gemisinde inceleme
İSTANBUL ' Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile 'Dünyanın ilk SİHA gemisi' ve Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olma özelliğine sahip Anadolu gemisinde incelemelerde bulundu. Akar, Marmara Denizi'nde deniz kabul testleri devam eden gemiye helikopterle indi. Anadolu gemisine seyri sırasında deniz kabul testleri süren Türkiye'nin ilk milli denizaltısı Piri Reis de eşlik etti.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
ANKARA DHA