Akar, Romanya Başbakanı Ciuca ile görüştü - Haberler

Resmi ziyaret kapsamında Romanya'nın başkenti Bükreş'te bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Romanya Başbakanı Nicolae Ionel Ciuca ile görüştü.

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Werner Iohannis ve Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu ile görüşen Akar, daha sonra Başbakanlığa geçerek, Romanya Başbakanı Ciuca ile bir araya geldi. İkili ve bölgesel savunma güvenlik başlıklarının yanı sıra askeri eğitim iş birliği ile savunma sanayii konularının ele alındığı görüşmede Akar, Türkiye ve önemli bir müttefiki olan Romanya'nın Avrupa güvenliğine sunduğu katkılarına dikkat çekti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel