Akar, Romanya Başbakanı Ciuca ile görüştü - Haberler

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Akar, Romanya Başbakanı Ciuca ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Akar, Romanya Başbakanı Ciuca ile görüştü

Resmi ziyaret kapsamında Romanya'nın başkenti Bükreş'te bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Romanya Başbakanı Nicolae Ionel Ciuca ile görüştü.

Resmi ziyaret kapsamında Romanya'nın başkenti Bükreş'te bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Romanya Başbakanı Nicolae Ionel Ciuca ile görüştü.

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Werner Iohannis  ve Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu ile görüşen Akar, daha sonra Başbakanlığa geçerek, Romanya Başbakanı Ciuca ile bir araya geldi. İkili ve bölgesel savunma güvenlik başlıklarının yanı sıra askeri eğitim iş birliği ile savunma sanayii konularının ele alındığı görüşmede Akar, Türkiye ve önemli bir müttefiki olan Romanya'nın Avrupa güvenliğine sunduğu katkılarına dikkat çekti.

Toplantıda, Karadeniz'de bölgesel sahiplik ilkesi çerçevesinde barış ve istikrar ile Montrö rejiminin korunmasına vurgu yapıldı, Rusya ve Ukrayna arasında ateşkesin bir an önce ilan edilmesi, insani yardımların devam etmesi ve gerginliğin azaltılmasının önemi görüşüldü. Görüşmede ayrıca FETÖ ile mücadelede destek ve iş birliğinin öneminin altı çizildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hulusi Akar Romanya Dünya Güncel Haberler

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