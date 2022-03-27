Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Al-Attiyah ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammed Al-Attiyah ile görüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammed Al-Attiyah ile görüştü.
Akar, Doha Forumu için bulunduğu Katar'da Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Al-Attiyah ile bir araya geldi.
İki bakanın forum kapsamında katıldıkları "Stratejik İttifakların Değişen Yapısı" konulu panel öncesinde gerçekleştirdikleri görüşmede ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundukları belirtildi.???????
AA / Sarp Özer - Güncel