Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Al-Attiyah ile görüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Al-Attiyah ile görüştü

AA - Sarp Özer - Güncel
 - Güncelleme:
Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Al-Attiyah ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammed Al-Attiyah ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammed Al-Attiyah ile görüştü.

Akar, Doha Forumu için bulunduğu Katar'da Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Al-Attiyah ile bir araya geldi.

İki bakanın forum kapsamında katıldıkları "Stratejik İttifakların Değişen Yapısı" konulu panel öncesinde gerçekleştirdikleri görüşmede ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundukları belirtildi.???????

AA / Sarp Özer - Güncel

Başbakan Yardımcısı, Hulusi Akar, Milli, Katar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title