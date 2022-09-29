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Akar: "Etnik, mezhepsel ayrımcılık söz konusu değil, biz 85 milyonuz"

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Şırnak Şehir Buluşmaları programı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ŞIRNAK - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları kapsamında Şırnak Şehir Buluşmaları programında konuştu.

Şırnak Şehir Buluşmaları programı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ŞIRNAK - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları kapsamında Şırnak Şehir Buluşmaları programında konuştu. (1)

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel

Hulusi Akar Şırnak Güncel Haberler

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