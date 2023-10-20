- Akademisyenlerden Filistin zulmüne tepki

SİVAS - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde görev yapan akademisyenler, İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulme tepki gösterdi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi akademisyenleri, İsrail'in Filistin'e karşı yaptığı saldırılara tepki gösterdi. Cuma namazı sonrası kültür merkezi önünde toplanan akademisyenler, basın açıklaması yaptı.

Akademisyenler adına açıklama yapan SCÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Filistin özelinde Gazze şehrinde insanlık dramının yaşandığını belirterek, "Her gün katliamlar yapılmakta. Çok büyük bir vahşet canlı yayınlar önünde işlenmektedir. Gazze'de bir insanlık dramını izlemiş bulunuyoruz. Bu kapalı kapılar ardında değil, maalesef tüm televizyonlar canlı yayın şeklinde gösteriyor. İsrail Siyonizm'i, İsrailli teröristler günlerdir Gazze'yi abluka altına almış bulunmakta. Binlerce Filistinli kardeşlerimiz orada şehit edilmekte, yaralanmakta, açlığa ve susuzluğa mahküm edilmekte. Savaşın da bir ahlakı, edebi, hukuku varken bunlar hiçe sayılıyor ve oradaki insanlar sivil, asker, yaşlı, genç, çocuk, kadın, hamile demeden bütün bu işkencelere maruz bırakılıyorlar" dedi.

"ABD İsrail'i teşvik ediyor"

ABD'nin İsrail'e cesaret verdiğini dile getiren Ataseven, "Üzülerek görüyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve onların diğer aveneleri gidip İsrailli teröristleri tebrik ediyor kucaklıyorlar. Hala sizin arkanızdayız diyerek onlara cesaret veriyor, teşvik ediyorlar. Türk Milleti olarak tarih boyunca zalimin karşısında, mazlumun yanında yer almış bir milletiz. Dün olduğu gibi bugünde, yarında Kudüs için, Mescid-i Aksa için, Filistin'deki kardeşlerimiz için mücadele etmeye devam edeceğiz. Onların insanca yaşayabilmeleri için, onurlu izzetli bir şekilde hayat sürmeleri için sesimizi var gücümüzle tüm platformlarda duyurmaya devam edeceğiz" diye konuştu.