Üye Girişi
Haberler

Akademisyenler Van Kültür Yolu Festivali'nde Urartu yapıları hakkında konuştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen söyleşide akademisyenler, kentteki Urartu yapılarıyla ilgili bilgi verdi. Van Müzesi konferans salonunda gerçekleşen söyleşiye Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu ve Prof. Dr. Mehmet Işıklı katıldı. Çavuşoğlu, Urartuların kentte birçok kale inşa ettiğini belirtirken, Işıklı ise Ayanis Kalesi'ndeki kazı çalışmalarını anlattı.

Akademisyenler, Van Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen "Geleceğe Miras Projesi Konuşmaları" konulu söyleşide kentteki Urartu yapılarıyla ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Van Müzesi konferans salonundaki söyleşiye Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu ile Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı katıldı.

Çavuşoğlu, Van'ı uzun süre başkent olarak kullanan Urartular Krallığı'nın kentte bir çok kale inşa ettiğini söyledi.

Urartuların şehirleri kurmadan önce planlarını çizdiğini ve her kısmı en ince detaylarına kadar planladığını anlatan Çavuşoğlu, kentte o döneme ilişkin önemli çalışmaların yapıldığını belirtti.

Urartulara ait yapılarda yürütülen restorasyon ve kazı çalışmalarına değinen Çavuşoğlu, "Restorasyon çalışmalarında kerpiç kullanıyoruz. Mimariler kerpiçten yapıldığı için biz de tarihi alanı yeniden ayağa kaldırmak, daha iyi görünür hale getirmek ve ziyaretçilerin daha iyi özümsemesi için çalışmalarımıza bu yöntemle devam ediyoruz." dedi.

Çavuştepe Kalesi'nin yaklaşık 2800 yıl önce inşa edildiğini dile getiren Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Her 100 yılda 7 şiddetinde deprem olmuş ve o kadar depreme rağmen hala ilk yapıldığı konumuyla duruyor. Mühendislikleri ve inşaat teknikleri üst düzeyde. Yaptıkları yapılar ve inşa süreci dönemlerinin oldukça üstünde bir kalitede. Depremler nedeniyle maalesef yıkımlar olduğunu görüyoruz. Mimari yapıyı yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalar yapıyoruz."

Prof. Dr. Işıklı ise Ayanis Kalesi'ndeki kazı çalışmalarına 1989'da Prof.Dr. Altan Çilingiroğlu tarafından başlandığını, 2013'ten bu yana bu kendisinin kazıya başkanlık yaptığını söyledi.

7 bin yıl önce insanların Van'da yerleşik düzene geçtiğini ifade eden Işıklı, "Daha sonra Tunç Çağı'nda 2 ayrı kültür oluşmuş. Urartu Krallığını oluşturacak beylikler bu dönemde ortaya çıkmış. Daha sonra ise bu bölgenin ilk devleti olan Urartu Krallığı'nın kurulduğunu görüyoruz. Yazıtlardan elde ettiğimiz verilere göre 13 kral yönetiyor." diye konuştu.

Urartu Krallığı'nın kaleler üzerinden arkeolojik görünüm sergilediğini anlatan Işıklı, şöyle devam etti:

"Biz daha çok halkın neler yaptığını ve nerede yaşadığını merak ediyoruz. 7 yıl boyunca kalenin hemen dışında, dış kent olarak tanımlanan kısımları inceliyoruz. Urartu Krallığının kent modelinde bir dış kent düzeni olduğunu görüyoruz. Aslında Tunç Çağı döneminden bu yana Anadolu'daki geleneksel yerleşim modelidir. Krallığın son kenti olan Ayanis Kalesi'nin yıkılmasıyla ilgili çok fazla söylem var. Kalenin yıkılışı bir deprem, yangın ya da istila sonucu olabilir. Şu an ibreler depreme bağlı bir yangın sonucunda yıkıldığını gösteriyor."

Söyleşiye öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Konferans Van Kültür Kültür Sanat Güncel Haberler

Merih Demiral'ı UEFA'ya şikayet eden Almanya'nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

Merih Demiral'ı UEFA'ya şikayet eden Almanya'nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

 Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler dikkat! Hiç zam almayabilirler

Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler dikkat! Hiç zam almayabilirler

 Boşanır boşanmaz Nez'le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla'nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi

Boşanır boşanmaz Nez'le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla'nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi

Bakmadan Geçme

Berlin hava durumu ne 6 Temmuz Cumartesi? Hollanda Türkiye maçı yağmurlu mu? Hollanda Türkiye 6-1 ne zaman oynandı, ne maçıydı? Hollanda maçı ne zaman? Türkiye Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Bugün EURO 2024 maçı yok mu, TRT neden maç yok? Köyden İndim Şehire filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Köyden İndim Şehire filmi ne zaman, nerede çekildi? Aslan burcu en çok hangi burçla anlaşamaz? Aslan burcunun karşıt burcu nedir? Kimler aslan burcuyla anlaşamaz ? 3-4 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Tatlım Tatlım filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tatlım Tatlım filmi ne zaman, nerede çekildi? Şark Bülbülü filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Şark Bülbülü filmi ne zaman, nerede çekildi? 3-4 Temmuz hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Yanlış Anlama filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yanlış Anlama filmi ne zaman, nerede çekildi? Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! Los Angelas'ta Gizli Görev filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Los Angelas'ta Gizli Görev filmi ne zaman, nerede çekildi? Falda denizatı görmek ne anlama gelir? Kahve falında denizatı şeklinin çıkması ne demek? Kahve falında denizatı çıkması aşk hayatını ne yönde etkiler?
UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı

UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title