Akademisyenler Türkiye'nin parmak izi tozunu geliştirdi (1)

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ile Rize'deki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) akademisyenleri, güvenlik güçlerinin suç mahallindeki parmak izlerinin tespitinde kullandığı parmak izi tozunu tamamen yerli imkanlarla geliştirmeyi başardı.

KTÜ Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yaşar ile RTEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Faiz, boyalar üzerine araştırma yaparken parmak izinin tespit edilmesi için kullanılan kimyasal maddeyi üretmek amacıyla çalışma başlattı.

RTEÜ'de yüksek lisans yapan, Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nde olay yeri inceleme uzmanı olarak görevli komiser yardımcısı Mehmet Ziya Hacımurtazaoğlu'nun tez çalışmasından da faydalanan Yaşar ve Faiz, Türkiye'de üretilmediği için yurt dışından ithal edilen parmak izi tozunu yerli imkanlarla geliştirdi.

KTÜ Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin katkıları ve TÜBİTAK'ın da desteğiyle geliştirilen ürünün KTÜ adına, "Oluşan Vücut İzlerinin 4'-hidroksiantosiyanin Bileşiği ile Boyanarak Görünür Hale Getirilmesi" adıyla uluslararası alanda patenti alındı.

Ürünün, başta emniyet ve jandarma teşkilatı olmak üzere ilgili kurumlarca temin edilmesi ve kullanılabilmesi adına ihaleyle satışa çıkarılan patent, Gençtürk Group şirketi tarafından satın alındı.

KTÜ Rektörlüğünde düzenlenen törende, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman ve şirket sahibi Nuh Gençtürk arasında protokol imzalandı.

"Hem toksik değil hem de çözücü bakımından daha sağlıklı bir ürün"

Akademisyenlerden Prof. Dr. Ahmet Yaşar, AA muhabirine, geliştirdikleri ürünün, yurt dışından ithal edilen kimyasaldan daha iyi sonuçlar verdiğini, hem çevreye hem de insan sağlığına zararı olmadığını belirtti.

Uzun yıllar süren bir çalışma sonucu parmak izi tozunu üretebildiklerini anlatan Yaşar, "Öncelikle bu maddeyi insan kullanıyor. Sağlık açısından nasıl olduğunu araştırdık. Hacettepe Üniversitesi'nde kanserojen testlerini yaptırdık, toksik açından testlerini yaptırdık. Hem insan hem de çevre sağlığı için önemliydi. Sonra patent başvurusu yaptık ve uluslararası patentimizi aldık." dedi.

Ürünün, emniyet ve jandarmanın kriminal birimlerince test edildiğini ve güzel sonuçlar alındığını dile getiren Yaşar, şunları kaydetti:

"Piyasadaki diğer ürünlerle karşılaştırdık. Onlardan bir eksiği olmadığını gördük. Diğer boyaları hazırlamak bayağı meşakkatli iş. 4-5 farklı kimyasal çözücü kullanılıyor. Biz sadece etanol ile bu işi başardık. Sadece etanol ile boyama yapabiliyoruz. Dolayısıyla hem toksik değil hem çözücü bakımından daha sağlıklı hem de yerli, milli ve yüksek teknolojili bir ürün. İnşallah ülkemize hayırlı olur."

Üç ülkeden sipariş geldi

Girişimci Nuh Gençtürk ise amaçlarının vatana ve geleceğe hizmet etmek olduğunu vurgulayarak, "Beklentimiz, ülkemizi daha iyi yerlere getirebilmek. Ürünümüzü 2 yıl evvel hocamdan dolayı tanıdım. Jandarma ve emniyet kriminal birimleri bizimle ilgilendi, ellerinden gelen yardımı yaptılar. Biz ürettik, onlar denediler. Fuara gittik, orada tanıtımı yaptık. Alman firmaları bizden bayilik istiyor. Öncelikli olarak emniyet ve jandarmamızın ihtiyacını tamamladıktan sonra yurt dışına açılmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençtürk, her şeyiyle kullanıma hazır hale getirilen yerli ve milli parmak izi tozu için üç ülkeden sipariş aldıklarını sözlerine ekledi.