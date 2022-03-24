AKADEMİSYENLER 'KARİYER VE MESLEK GÜNLERİ'NDE LİSE ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞTU

İSTANBUL Kent Üniversitesi akademisyenleri 'Kariyer ve Meslek Günleri' etkinliği kapsamında Bursa'da lise öğrencileriyle buluştu. Lise öğrencilerine akademiyi ve geleceğin mesleklerini anlatmayı hedeflediklerini belirten İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Atsü, 'Bursa, eğitime inanan, eğitimi bilen ve doğru yapan bir şehir. Biz de onlara katılmak, bir katkı ortaya koyabilmek ve bir miktar ışık tutabilmek amacındayız' dedi.

İstanbul Kent Üniversitesi'nin Bursa'da düzenlediği 'Kariyer ve Meslek Günleri' YKS öncesinde lise öğrencileri ile üniversitede tercih etmeyi düşündükleri bölümlerin akademisyenlerini bir araya getirdi. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde yapılan etkinlikte öğrenciler Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi sınav kaygısı ve geleceğin meslekleri hakkında bilgilendirildi. Bursa'nın çeşitli bölgelerinden binlerce öğrenci ve ailenin katıldığı etkinlikte 'Geleceğin Meslekleri ile Lider Olmak' ve 'Sınav Kaygısı ve Kaygı ile Baş etme Yöntemleri' gibi çeşitli paneller düzenlendi.

'BURSA'YI İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ'YLE TANIŞTIRMAK İSTERDİK'

Bursalı lise öğrencilerine YKS öncesi ışık tutmak istediklerini belirten İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Atsü, 'Bu bizim uzun zamandır yapmayı planladığımız bir etkinlikti. Bursa'yı İstanbul Kent Üniversitesi'yle tanıştırmak isterdik. Akademiyi, meslekleri ve bu mesleklerin dünü, bugünü, yarınını Bursalı gençlere anlatmak amacındayız. Bursa genci ve eğitimcisi hepsi son derece bilinçli. Bursa, eğitime inanan, eğitimi bilen ve doğru yapan bir şehir. Biz de onlara katılmak, bir katkı ortaya koyabilmek ve bir miktar ışık tutabilmek amacındayız. Biz burada bütün bölümlerimizin önemli hocalarını getirdik. Gençlerimiz ile aileleri hocalarımızla birebir konuşabilir ve tüm sorularına cevap alabilirler. Tüm gençlerimizi, üniversitemizle ilgili, akademinin içeriğiyle ilgili bilgi almak üzere stantlarımıza ve konferanslarımıza davet ediyoruz' dedi.

DOÇ. DR. DEMİR GELECEĞİN MESLEKLERİNİ ANLATTI

İstanbul Kent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Bülent Demir ise öğrencilerin geleceğin mesleklerini öğrenerek bu alanlara yönelmesinin önemini anlatarak, 'İstanbul Kent Üniversitesi olarak bugün burada gençlerle geleceğe seçenek sunmak için geldik. Gençlere çeşitli tavsiyelerde bulunacağız, onların üniversite ve üniversite sonrası kariyer hayatı hakkında konuşacağız. Özellikle endüstri 4.0 olarak bilinen 4'üncü sanayi devrimiyle birlikte ortaya çıkan geleceğin mesleklerini onlara anlatmaya çalışacağız. Sadece üniversite okuyarak kariyer hedeflenemeyeceğini, üniversite sırasında da belli alanlara yönelim göstermeleri gerektiğini söyleyeceğiz' ifadesini kullandı.

Doç. Dr. Demir, teknoloji yoğunluklu meslek gruplarının önce akademisyenler tarafından iyi öğrenilmesi gerektiğini vurgulayarak, 'Yeni meslekleri de tanıtacağız derken bunlar önümüzdeki 30-40 yılın meslekleri. Bunların birçoğu mevcut üniversitelerin hemen hemen hiçbirinde yok, sadece belli meslek grupları var. Ama şu an var olan meslek gruplarından birçoğu da ölmeyecek meslekler. Tıp, diş hekimliği gibi meslekler sürekli hayatımızda olacak ama ilerleyen yıllarda robotik mühendislik, yapay zeka, blockchain yönetimi gibi daha çok teknoloji yoğunluklu meslek grupları da üniversitelerin eğitim alanlarına girecek. Bunların üniversitelerin eğitim alanlarına girebilmesi için de akademik kadro olması gerekiyor. Biz öğretim üyelerinin kendini bu alanda geliştirmesi gerekiyor ki çocuklara bir vizyon sunabilelim. Bu meslek gruplarının tamamı hayatımızda yer almasa bile gelecek dönemlerde yer alacak' dedi.

'MODA BİR BÖLÜM GİBİ GÖRÜNMESİNE RAĞMEN CİDDİ BİRTAKIM ÖZELLİKLERİ BARINDIRIYOR'

Son yılların popüler mesleklerinden aşçılık ve gastronominin ciddi prensipler gerektiren bir disiplin olduğunu belirterek İstanbul Kent Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Burak Mil de 'Dünyada sadece gastronomi alanında değil aşçılık alanında da uzun yıllar eğitim veren kurumlar var. Türkiye'de de son yıllarda kaliteli eğitim veren kurumların sayıca artması ile birlikte bu işe ilgi gösteren ve talep eden öğrenci sayısında da ciddi bir artış var. Bu, moda bir bölüm gibi görünmesine rağmen ciddi birtakım özellikleri barındırıyor. Bu özelliklere sahip olan, bu işi isteyen, sadece yemek yapmaktan değil bu işi yönetme arzusunda olan ve yiyecek içecek sektöründe uzun yıllar çalışabilme iddiasında olan öğrencileri istiyoruz aslında. Üniversitemizde Türkçe ve İngilizce 3 sınıfımız var, öğrencilerimin bu bilgi, donanımı ve istekte olduğunu söyleyebilirim' açıklamasında bulundu.