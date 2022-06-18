Akademisyenler Hakkari'nin tarihi ve kültürel yerlerini gezdi - Haberler

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Akademisyenler Hakkari'nin tarihi ve kültürel yerlerini gezdi

AA - Sayim Harmancı - Güncel
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Akademisyenler Hakkari'nin tarihi ve kültürel yerlerini gezdi

Hakkari Üniversitesince düzenlenen "1. Hakkari Kültür Varlıkları Çalıştayı" kapsamında akademisyenler kentte tarihi ve kültürel mekanları gezdi.

Hakkari Üniversitesince düzenlenen "1. Hakkari Kültür Varlıkları Çalıştayı" kapsamında akademisyenler kentte tarihi ve kültürel mekanları gezdi.

Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abulhamit Tüfekçioğlu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu'nun da aralarında bulunduğu farklı üniversitelerden akademisyenler kent merkezindeki Meydan Medresesi'ni ziyaret etti.

Burada inceleme yapan akademisyenler, büyük bölümü yıkılan Zeynel Bey Medresesi ile yeni onarılan Melik Esat Camii ve Mir Kalesi'ni gezdi.

Ardından Çukurca ilçesine geçen grup üyeleri, tarihi Kale Evleri ve su ile çalışan taş değirmende incelemelerde bulundu, ilgililerden bilgi aldı.

AA / Sayim Harmancı - Güncel

Marmara Üniversitesi Hakkari Üniversitesi Edebiyat Hakkari Güncel Haberler

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