Akademisyenler, Hakkari'deki maden sahalarında inceleme yaptı - Haberler

Hakkari'de, maden yataklarının potansiyelini ortaya koymak, doğru arama yöntemleriyle yenilerini eklemek ve üretilen madenleri değerlendirmek amacıyla düzenlenen "Madencilik Çalıştayı" kapsamında akademisyenler, kentteki maden sahalarında incelemelerde bulundu.

Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Bilgin, aynı üniversitede öğretim üyesi ve Türkiye Kurşun, Çinko Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk ile Jeoloji Mühendisliği Bölümü Maden Yatakları Jeokimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurullah Hanilçi ve bazı akademisyenler, Karakaya ile Kavaklı bölgesindeki özel şirketlere ait maden ocaklarını inceledi.

Prof. Dr. Öztürk, gazetecilere, çalıştayın ilk gününde bölgede yapılan bilimsel çalışmaları özetlediklerini ve madencilere yol gösteren bazı sonuçlar paylaştıklarını söyledi.

Madencilikte yapılması gerekenler ile dünyada izlenen yöntemlerin de konuşulduğunu belirten Öztürk, ikinci günde de maden sahalarını gezdiklerini aktararak bölgedeki cevheri, oluşum koşullarını ve buna yönelik işlem ile mekanizmaları mühendislere anlattıklarını aktardı.

"Hakkari kurşun, çinko üretiminde lider"

62 kişiden oluşan iki grupla güzel bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zonları gördük, cevher kalitesini zenginleştirmesini gördük. Meteorolojik prosesleri ile bunların burada kazanımı ve ekonomiye dönüştürmesi olanaklarını, doğru iş madenciliğin nasıl yapılması gerektiğini bütün bunları burada paylaştık ve tartıştık. Bizler bu yatakları yaklaşık olarak 15 yıldır çalışıyoruz. Şu an kurşun, çinko cevherinde Türkiye'de üretimde lider olan bir yerdeyiz. Yılda 300 bin tonu geçen değeri ile Hakkari şu an lider konumda ama bu 500 bin tonu veya 1 milyon tonu geçen fabrikaları ile çevresel müthiş enerji yayan bir yer olabilir."

Sağlanan güven ortamıyla birlikte madencilerin daha rahat şartlarda çalıştığına işaret eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Dolasıyla yer altı madenciliği uygun hale geldi. Bütün bulduğumuz cevherlerin altına indiğimizde hepsinde eski üretim boşluklarını görüyoruz. Bunun için madencilerimizle buraya geldik. Üniversitemiz bundan sonra daha çok çalışacaktır. Daha çok bu işi gündeme taşlayacaktır. Hakkari Üniversitesinin de böyle bir misyonu alması lazım. Bugün burada 65 mühendis ile 20 tane maden şirketinin elemanları ile bu çalıştayı yaptık."

Maden şirketi yetkilisi Müslüm Gökhan Kellecioğlu da çalıştay için kente geldiğini ve güzel bir program yapıldığını dile getirerek ""Dün konuşulanları yerinde görüp tespit etme şansımız oldu. Şirket olarak yaklaşık 6 aydır bölgedeyiz. Bölgenin kalınması için büyük hedeflerle geldik buraya. Bölgede ciddi yatırım yapmak için buradayız. Bütün zorluklara rağmen bölgenin gelişmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Umuyorum ki ilerleyen zamanlarda bizler gibi başka şirketlerde bu bölgeye gelir." diye konuştu.

Geziye Hakkari Üniversitesi Genel Sekreteri Senar Hatim, Genel Sekreter Yardımcısı Feridun Alp, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Yılmaz Demir, bazı maden şirketi temsilcileri ve teknik personel katıldı.