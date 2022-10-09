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Akademisyenler Çin'in Siyasi Sistemini ve Yönetişim Başarılarını Övüyor

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Akademisyenler Çin'in Siyasi Sistemini ve Yönetişim Başarılarını Övüyor

HABER: Akademisyenler Çin'in siyasi sistemini ve yönetişim başarılarını övüyorÇEKİM LİSTESİ: 1. Çin'in kalkınmasına ilişkin çeşitli görüntülerHABERİN İÇERİĞİ: Akademisyenler, Çin'in kalkınma deneyiminin ilham verici olduğunu söyleyerek ülkenin siyasi sistemini ve yönetişim başarılarını övüyor.

HABER: Akademisyenler Çin'in siyasi sistemini ve yönetişim başarılarını övüyor

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Çin'in kalkınmasına ilişkin çeşitli görüntüler

HABERİN İÇERİĞİ:

Akademisyenler, Çin'in kalkınma deneyiminin ilham verici olduğunu söyleyerek ülkenin siyasi sistemini ve yönetişim başarılarını övüyor.

SES 1 (Portekizce): DIEGO PAUTASSO, Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletinin Federal Üniversitesi'nde konuk profesör:

"Dünya çok karmaşık. Bu yüzden bir ülkenin sistemi kültür, tarih ve kalkınmada diğer unsurların vücut bulmuş hali olmalıdır.

(Çin'in canlılığı) Çin'in sisteminin iyi çalıştığını ve ilerleme kaydettiğini gösteriyor.

Çin'in etkileyici ekonomik kalkınmasından ve kendi demokratik sistemini geliştirme deneyiminden ders almak gerekiyor."

SES 2 (İngilizce): STEPHEN NDEGWA, Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Üniversitesi'nde (USIU-Africa) uluslararası ilişkiler öğretim üyesi

"Çin'in demokratik sistemi kendini açıkça ortaya koyuyor. Bunun meyvelerini herkes görebilir. ÇKP'nin liderliğinde Çin, insanları aşırı yoksulluktan kurtardı. Parti, ülkeyi dünyanın en büyük ikinci ekonomisi haline getirdi. Dedikleri gibi, yaşamadan bilemezsin."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Brazilya ve Nairobi'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Brezilya Dünya Rio Güncel Haberler

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